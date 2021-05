A Cremona la manifestazione free vax: tra gli ospiti c'è Povia

CREMONA - Approda anche a Cremona il 'No Paura Day', la manifestazione lanciata a Cesena a inizio novembre 2020 e replicata in diverse località dello Stivale per promuovere l'opposizione all'obbligo vaccinale. L'appuntamento cremonese è fissato per il 12 giugno alle 17 nel piazzale Luzzara, adiacente lo stadio Zini: la locandina dell'evento annuncia la presenza di Giuseppe Povia. Il cantautore è noto (anche) per il suo sostegno al movimento free vax, che ha scelto come inno proprio un suo brano, dal titolo 'Liberi di scegliere'. L'iniziativa, che sarà trasmessa anche in live streaming sui social network, avrà per ospiti lo scrittore Paolo Sensini, il sostenitore della Nutriterapia Primordiale Stefano Scoglio, il medico Andrea Stramezzi e l'infermiere Mariano De Mattia.