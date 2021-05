Il Covid fa sempre meno paura: 15 positivi in 24 ore

CREMONA - Sono 15 i test positivi al Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. E in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-12) e nei reparti (-66). A fronte di 45.540 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi (1,4%). I guariti/dimessi sono 852.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 45.540 (di cui 27.065 molecolari e 18.475 antigenici) totale complessivo: 10.593.480

- i nuovi casi positivi: 661 (di cui 49 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 767.807 (+852), di cui 3.090 dimessi e 764.717 guariti

- in terapia intensiva: 248 (-12)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.233 (-66)

- i decessi, totale complessivo: 33.580 (+29)

I nuovi casi per provincia: