Luci a led, pedoni in sicurezza

CREMA - Attraversamenti pedonali più sicuri grazie ai lavori di posa dell’illuminazione dedicata, conclusi nei giorni scorsi. Un investimento comunale pari a 63 mila euro oltre Iva. Gli interventi sono stati completati agli incroci delle vie Carlo Urbino-Macallè, via Mercato-Treviglio, Gaeta-Gorizia, Bergamo-Pietro Donati, all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, Crispi- rotatoria di via Kennedy e via 4 Novembre-rotonda di via Kennedy.

Grazie all’installazione di proiettori a led che concentrano luce sull’area pedonale, migliora la visibilità serale e notturna, sia per i pedoni sia per i veicoli, e dunque la sicurezza stradale.

Gli attraversamenti pedonali luminosi costituiscono un presidio molto efficace

«Gli attraversamenti pedonali luminosi costituiscono un presidio molto efficace – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi –: oltre a implementare la sicurezza della viabilità, apportano un evidente beneficio anche in termini di rivalutazione complessiva del contesto in cui sono inseriti».

In città negli anni scorsi erano già state attuate analoghe soluzioni, ad esempio in via Libero Comune. «I nuovi lampioni a led sono stati posizionati nei punti più sensibili – conclude Bergamaschi – individuati in base ai volumi di traffico veicolare e pedonale, alla presenza di servizi pubblici o di interesse, alle peculiari criticità degli ambiti stradali interessati, con un’attenzione particolare alle aree periferiche e ai quartieri, nonché alle connessioni tra questi ed il centro cittadino. L’attraversamento pedonale luminoso in via Macallé migliora il collegamento tra l’ospedale ed il relativo parcheggio. Quello di via Carlo Urbino svolge la medesima funzione in prossimità del commissariato e di un istituto di formazione».