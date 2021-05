Ruba una felpa ma viene beccato, arrestato 19enne

ASOLA - Nel tardo pomeriggio di mercoledì, 26 maggio, i Carabinieri della Stazione di Asola hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 19enne di Asola per il reato di furto aggravato in esercizio commerciale.

I militari sono intervenuti in via Parma, su richiesta del proprietario di un negozio, poiché era stato commesso il furto di una felpa del valore di 145 euro. Il ragazzo, dopo essere entrato nell’esercizio commerciale con alcuni amici, individuato il capo che intendeva rubare, ha strappato con forza l’etichetta in carta con su il prezzo e il bar code, poi camuffandolo sotto un'altra felpa che indossava.

Non aveva fatto i conti con la professionalità e la sicurezza del negozio di abbigliamento che, oltre a dotare i capi di una predisposta etichetta identificativa del codice a barre, applica agli stessi, in punti più disparati, a scelta del titolare, un anti taccheggio che per forma e colore spesso si confonde con l’indumento.

Il giovane ragazzo, uscendo senza pagare nulla, ha oltrepassato anche le barre di sicurezza facendo suonare l’allarme, venendo così fermato dal proprietario del negozio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Asola che hanno trovato l’anti taccheggio strappato precedentemente con forza rendendo inutilizzabile il capo d’abbigliamento.

Il 19enne, tratto in arresto, è stato processato con rito direttissimo del pomeriggio di ieri. Il Giudice del Tribunale di Mantova ha convalidato l’arresto e accolto il rinvio dell’udienza richiesto dall’avvocato difensore.