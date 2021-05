Casalmaggiore-Viadana: mercati straordinari

CASALMAGGIORE/VIADANA - La voglia di ripartenza e, soprattutto, di approfittare di queste prime settimane di ritrovata libertà di movimento hanno spinto più di una località a organizzare eventi, anche del tutto simili e in contemporanea. E, come nel caso di Casalmaggiore e Viadana, anche in concorrenza fra di loro.

Domani, infatti, nei due maggiori centri dell’Oglio Po si terranno mercati straordinari che inevitabilmente finiranno per sottrarre clienti l’un l’altro. A Casalmaggiore, è in programma il mercato ambulanti del Consorzio 5 Terre Golfo dei Poeti con i banchi del mercato di Forte dei Marmi.

Nelle stesse ore, ma nella vicina Viadana, protagonisti saranno i banchi del mercato di alta qualità Terre dei Gonzaga e Qualità dei Mercati di Parma. Uno shopping domenicale che poteva forse essere programmato meglio se gli organizzatori avessero comunicato fra di loro, scegliendo date diversificate per avere maggiori opportunità di clientela. A meno che gli avventori si rechino al mattino su una piazza e al pomeriggio sull’altra.