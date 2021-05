Spaccio, arrestato 33enne in flagranza di reato

CREMONA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Cremona, nella tarda mattinata di ieri giovedì 27 maggio, hanno arrestato in flagranza di reato una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il soggetto, C.D. classe 1988 cremonese, celibe, operaio censurato, veniva fermato a bordo della propria auto durante un normale controllo alla circolazione stradale nella frazione Cavatigozzi di Cremona, mentre si dirigeva verso il centro cittadino.

Oltre al controllo documentale, i militari insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, che all’atto del controllo gettava sul tappetino del lato passeggero una sigaretta preparata artigianalmente con tabacco misto a sostanza stupefacente di tipo hashish, nonché dall’odore acre tipico delle sostanze utilizzate per la confezione degli spinelli, procedevano alla perquisizione del soggetto, il quale nella tasca dei pantaloni deteneva due pezzetti di sostanza di tipo hashish, un terzo conservato nel vano porta oggetti (per un totale di circa 6,8 gr) e 190,00 euro in contanti.

I militari, presagendo che vi fosse una connessione tra il denaro posseduto e la droga, decidevano di accompagnare C.D. presso la propria abitazione di Acquanegra Cremonese, nei cui locali veniva rinvenuto oltre ad un bilancino elettronico ed alcune bustine in plastica trasparenti con chiusura ermetica, due panetti di hashish del peso complessivo di 167,00 gr, 1gr di cocaina, una lama di un cutter sporca di sostanza stupefacente ed una banconota del taglio di 50 euro “arrotolata”.

Il tutto è stato posto sotto sequestro, e l’uomo è stato dichiarato in stato d’arresto, e ristretto presso le camere di sicurezza della Caserma Santa Lucia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.