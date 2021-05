Oglio Po, Antonella Grazia Capelli guiderà il Pronto Soccorso

CASALMAGGIORE - La dottoressa Antonella Grazia Capelli, 44 anni, da martedì sarà la nuova direttrice della struttura semplice (Uos) Pronto Soccorso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, articolazione interna della struttura complessa (UOC) Pronto Soccorso Aziendale. Lo ha deciso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona che le ha conferito l’incarico per un periodo di tre anni. Alla data di scadenza fissata dall’avviso interno per la presentazione delle candidature, il 19 aprile scorso, erano pervenute due candidature, tra cui quella della Capelli. L’altro candidato è risultato carente di un requisito di ammissione e pertanto escluso.



Nata a Nuoro il 2 maggio 1977, Capelli dal 15 luglio 2015 è dirigente medico nei reparti di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza per l’Asst di Cremona, ma lavora anche anche su mezzo di soccorso avanzato del 118. Dal 2017 è medico della Federazione medico sportiva italiana e della Federazione motociclistica italiana. È una specialista in medicina d’urgenza, rianimazione cardio-polmonare avanzata, in ventilazione polmonare, in chirurgia ambulatoriale d’urgenza, ecografia e procedure interventistiche d’urgenza ecoguidate. Medico ecografista dal 2009, ha all’attivo, ad oggi, circa 8 mila esami ecografici e procedure interventistiche. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureata con 110 e lode all’Università degli Studi di Sassari in Medicina e Chirurgia, si è specializzata in chirurgia generale e ha seguito vari master universitari di secondo livello, conclusi sempre con il massimo dei voti, e ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento e alta formazione. Ha svolto attività di docenza in corsi universitari di Scienze Infermieristiche e Fisioterapia a Brescia. Prima di approdare a Cremona, ha lavorato a Nuoro, Olbia, per l’Asl di Lodi, per l’Ats di Pavia e al Policlinico San Matteo di Pavia.