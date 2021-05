Vaccini ai trentenni, oltre 8 mila prenotazioni in poche ore

CREMONA - Non hanno raggiunto il numero dei quarantenni della scorsa settimana, ma anche i trentenni cremonesi, cremaschi e casalaschi fanno la loro parte nella lotta al Covid-19. Oggi, a mezzogiorno della giornata inaugurale per fissare l’appuntamento per la prima dose, hanno prenotato in 8.324. Il dato è stato reso noto dall’Azienda tutela della Salute Val Padana. Un’ottima partenza, dunque, in attesa del 2 giugno, quando sarà la volta dei più giovani, ragazze e ragazzi dai 16 ai 29 anni. Per 30-39enni, le porte dei centri vaccinali della provincia si apriranno nell’ultima settimana di giugno. In base al vaccino che verrà loro somministrato dovranno poi attendere fine luglio o la prima settimana di agosto (Pfizer o Moderna) oppure tra la fine del mese tradizionalmente dedicato alle ferie e la prima metà di settembre, nel caso venga somministrato AstraZeneca.