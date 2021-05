Cultura partecipata, finanziati 28 progetti per 27 mila euro

CREMONA - Per l’unica call valida tutto l’anno di Cultura partecipata 2021, iniziativa promossa dal Settore Cultura, Musei e City Branding del Comune di Cremona, i progetti pervenuti sono 36, 33 ammessi e 28 finanziati. La cifra complessivamente riconosciuta per sostenere quelli presentati è di 27.170,00 Euro. In questi giorni è stato definito l'elenco definitivo dei progetti pervenuti e valutati coerenti o non coerenti con i filoni proposti. A tutti i progetti coerenti viene riconosciuto, su ulteriore richiesta da formalizzare, il patrocinio. La collaborazione andrà invece puntualmente verificata caso per caso. I soggetti interessati a richiederla dovranno contattare gli uffici del Settore Cultura, Musei e City Branding. Ad alcuni progetti, in base alla domanda e ai criteri dichiarati, viene attribuito un contributo. Per il filone Cremona bellissima 20 sono i progetti presentati, 17 quelli ammessi e 14 quelli finanziati; per Cremona nella storia ne sono stati presentati 8, tutti ammessi e 7 finanziati; per Cremona dei giovani sono 8 i progetti presentati ed ammessi, 7 quelli finanziati. Qui di seguito l'elenco dei progetti pervenuti.

CREMONA BELLISSIMA - Cremona ha un grande patrimonio fatto di arte e di luoghi ma anche di relazioni, eventi e manifestazioni

Ventaglio Società Cooperativa Sociale: ANOTHER PRINT IN THE WALL - Patrocinio e contributo € 900

Associazione Paolo Morbi ANFFAS Onlus: CI SEI NEI MUSEI, LA COLLEZIONE DEL MUSEO DIOCESANO - Patrocinio e contributo € 800

Coordinamento Teatro Cremona: RITORNO A TEATRO – LA CITTA' RIVIVE – ANNO 2° - Patrocinio e contributo € 1.500

FIAB Cremona Biciclettando: BICICLETTA BELLISSIMA! RISCOPRIRE CREMONA A PEDALATE - Patrocinio e contributo € 1.000

Area Territoriale Lombardia dell'ICS (International Communication Society): YOUR NEXT CREMONA. RIPARTIRE DALL'ABC: AMBIENTE BENESSERE CULTURA - Patrocinio

Associazione Centro Studi “A. Ponchielli”: MIL REPERTORIO PIANISTICO DI A. PONCHIELLI: PRIMA INCISIONE IN CD - Patrocinio e contributo € 1.000

Cremona Progetto Rinascimento: LA BELLEZZA DELLA MEMORIA CREMONESE - Patrocinio

Arte della Ceramica Associazione di Ceramisti: LA BELLEZZA E' INTORNO A NOI – TROVA LA RENNA A CACCIA DI BELLEZZA - Patrocinio e contributo € 1.000

Galleria Il Triangolo: WRONG VISION - Su altra progettualità

AcuTo Arte Cultura Turismo APS: CREMONA PER TUTTI - Patrocinio e contributo € 1.000

Associazione Amici del Museo di Cremona: STUDI DI STORIA DELL'ARTE IN MEMORIA DI LIDIA AZZOLINI - Patrocinio e contributo € 1.000

Giorgio Brugnoli: IL PO RACCONTA - Su altra progettualità

Teatrodanza Asd AICS: LA MEMORIA DEL GUERRIERO. UN PATRIMONIO DI BELLEZZA - Patrocinio e contributo € 1.000

Associazione Artisti Cremonesi: ACREC CREMONA - Patrocinio e contributo € 1.000

Associazione “La Fenice”: TUTTI INSIEME - Patrocinio

Il Canovaccio: IL RAGGIRATORE – COMMEDIA DI CARLO GOLDONI - Patrocinio e contributo € 900

Target Turismo di E. Piccioni: IL SEGRETO DI STRADIVARI - Patrocinio e contributo € 1.000

Coro Polifonico Cremonese: LA MADONNA DEL POPOLO TROVA CASA - Patrocinio e contributo € 800

Nuovo QU.EM. Quintelemento APS: L'ARTE CHE CURA - Patrocinio e contributo € 1.000,00

CREMONA DEI GIOVANI - Spazio al protagonismo, alla creatività e ai linguaggi giovanili, dalla musica all’arte contemporanea

Bemymusic srl: STAGE ESTIVO ORCHESTRALE ESTATE 2021 - Patrocinio e contributo € 1.000

Società Operaia di Mutuo Soccorso: FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO URBANO E DEL CINEMA AMBIENTALISTA (FI.DU.CIA) - Patrocinio e contributo € 1.000

Associazione Latino Americana: LA MUSICA RITROVATA – PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI ARTISTI CREMONESI - Patrocinio

Associazione Studenti di Musicologia e Beni Culturali APS: PARLARE DAVANTI A UN PUBBLICO ATTRAVERSO IL TEATRO - Patrocinio e contributo € 500

Arcicomics: PICCOLO FESTIVAL DEL FUMETTO 2021 - Patrocinio e contributo € 1.000

Seminario Vescovile “Santa Maria della Pace”: NUOVA ARTE GIOVANE - Patrocinio e contributo € 1.000

Liceo Ginnasio Statale “D. Manin”: XI CERTAMEN CREMONENSE - Patrocinio e contributo € 1.500

Gruppo Musica Insieme: SPAZIONOVECENTO 2021 “MIGRANTI E CANTI DI BALENE” - Patrocinio e contributo € 1.500,00

CREMONA NELLA STORIA - Riscopriamo la nostra città attraverso i momenti storici e gli eventi che hanno costruito Cremona e i suoi cittadini