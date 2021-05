Con l'auto contro un palo dopo il malore, ferita 48enne

PIADENA DRIZZONA - Auto fuori strada questa mattina in via Matteotti. Protagonista una Peugeot 3008 condotta da una 48enne residente a Piadena Drizzona. La donna, proveniente da Vho, poco prima delle 8,30 stava viaggiando verso il centro del paese quando ha accusato un malore, forse un improvviso calo di pressione, che le ha fatto perdere il controllo della vettura. L’auto si è proiettata sulla sinistra finendo contro un palo della luce, in prossimità dell’ex autofficina Busi. Sul posto l’autoambulanza della Padana Soccorso, in codice giallo, e i carabinieri di Torre de’ Picenardi.