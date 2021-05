«Chiuso un anno esaltante. Ora caccia a nuovi mercati»

PIADENA DRIZZONA - «Un 2020 esaltante e unico sotto tutti i punti di vista. In questo scenario imprevisto, Imbal Carton ha conseguito risultati straordinari grazie alla solida filiera produttiva integrata con Progroup e altri fattori che hanno garantito una grande flessibilità». Non nasconde la propria soddisfazione Michele Lancellotti, Ad e Presidente di Imbal Carton, ditta di imballaggi con sede a Prevalle nel Bresciano ma con uno stabilimento strategico a Piadena Drizzona. E se il 2020 è stato straordinario, il 2021 vedrà consolidarsi gli investimenti in siti produttivi e attività di ricerca e innovazione «rivolgendo costantemente l’attenzione alla soddisfazione del proprio cliente e dei dipendenti, nonché alla tutela dell’ambiente e delle persone».

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati, Lancellotti, affiancato dal marketing manager, Laura Giuzzi, e dal responsabile ricerca e sviluppo, Matteo Saponi, ha annunciato 7,5 milioni di euro — circa il 20% del fatturato — per investimenti in macchinari e per interventi strutturali e procedurali. Quasi un milione è stato destinato ai sistemi gestionali e impianti strutturali mentre è in fase finale di installazione nella sede di Piadena Drizzona l’impianto di aspirazione polveri per i quasi 12 mila metri quadrati di stabilimento che garantisce «sia il miglioramento della qualità dell’aria respirata che quello della qualità di stampa, grazie alla riduzione della circolazione di polvere di cartone. L’impianto inoltre contribuisce alla riduzione di emissioni verso l’esterno andando a compattare i residui di polvere che verranno poi adeguatamente smaltiti. È in fase di installazione — aggiunge l’Ad — un impianto fotovoltaico di 380 Kwh , del valore di 400 mila euro a favore della filiera integrata produttiva di Piadena che copre il 30% del fabbisogno energetico dell’impianto. Per quanto riguarda gli investimenti produttivi, del valore di circa 6,5 milioni, circa 3,5 milioni sono serviti per installare il nuovo Casemaker 12.28 Edf, che farà da boost alla famiglia di prodotto delle scatole americane. Dai primi di giugno nella sede di Piadena Drizzona verrà infatti prodotta la prima scatola con la nuova macchina che stampa fino a 5 colori, su cartone patinato, scatole di dimensioni medio/grandi. Grazie a questo investimento l’azienda potrà aumentare la capacità produttività del 25% e la velocità di fornitura del prodotto per conquistare nuovo market share».

Mobilità e inclusività delle categorie più deboli vedono Imbal Carton in prima linea a sostegno della comunità locale con la

Abbiamo deciso di sostenere le attività comunali con un contributo di 90 mila euro per realizzare importanti attività nel corso del 2020-2021 come la riqualificazione del tetto del municipio, la realizzazione del parco giochi per bambini e la distribuzione di borracce ecologiche

donazione al comune di Piadena Drizzona di un nuovo furgoncino per disabili inaugurato giovedì 13 maggio. «Abbiamo deciso di sostenere le attività comunali con un contributo di 90 mila euro per realizzare importanti attività nel corso del 2020-2021 come la riqualificazione del tetto del municipio, la realizzazione del parco giochi per bambini e la distribuzione di borracce ecologiche. Questo è solo uno degli esempi attraverso cui l’azienda trasmette i suoi valori nel vicino territorio; attenzione alle persone, delle categorie più deboli e bisognose ma anche dell’educazione dei più giovani per trasmettere valori costruttivi per il futuro. Un futuro a cui Imbal Carton vuole contribuire in maniera costante, formativa e responsabile».

Particolare attenzione viene dedicata anche ai dipendenti. «Già nei primi due giorni della pandemia nel marzo 2020 ci eravamo attivati per garantire lo smart working al 70% della forza lavoro in ufficio, investendo in pc portatili e server. Relativamente al lavoro durante l’emergenza covid, che ha avuto inevitabili ripercussioni sulle dinamiche produttive e commerciali, è stato riconosciuto ai lavoratori – specialmente in produzione — un premio presenza di 15 euro per ogni giorno di presenza nell’arco dei 2 mesi centrali di emergenza come marzo e aprile 2020. L’impegno è naturalmente volto anche al territorio che ospita le sedi e prevede nuove espansioni, responsabili, della filiera produttiva integrata di Piadena Drizzona».