Lombardia, entro mezzanotte scattano le prenotazioni per i trentenni

MILANO - «Entro la mezzanotte partiranno le adesioni per i trentenni». Lo ha detto la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. «I dati complessivi sono di 5,5 milioni di vaccinazioni, con il somministrato rispetto al consegnato del 97,1%. Quindi siamo la Regione più virtuosa - ha aggiunto -. Abbiamo un’adesione del 61% sul totale della popolazione. Confidiamo di vaccinare con almeno una dose tutti i lombardi che ne hanno diritto entro il 30 luglio».

«La Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca» ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana, durante una visita all’hub vaccinale di Novegro, alle porte di Milano. L'incidenza di casi positivi per 100.000 abitanti, infatti, negli ultimi 7 giorni è scesa a 48. «Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel - ha aggiunto - ma la nostra lotta al Covid non è finita». «Se necessario - ha ribadito infine Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia - siamo pronti a vaccinare i cittadini lombardi anche in vacanza. Ma, naturalmente, ci adegueremo alle indicazioni che arriveranno dal Governo».