Unicef, Palazzo Comunale s’illumina di blu

CREMONA - Il 27 maggio di quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia. Per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di tale ricorrenza, nella serata di giovedì 27 maggio, anche il Comune di Cremona, come molti Comuni del nostro Paese, aderisce all'iniziativa promossa da UNICEF Italia con il sostegno dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Lunga vita ai diritti.

Per l’occasione verranno illuminate di blu le finestre della Sala Azzurra e della Sala Rosa di Palazzo Comunale che si affacciano sulla piazza del Comune. Un'occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, nonché per rinnovare l'attenzione verso politiche che garantiscano piena attuazione dei principi della Convenzione ONU ratificata dall’Italia con la Legge n. 176 del 1991.