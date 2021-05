Cerca di aggredire la ex e minaccia con un vetro gli agenti: arrestato

CREMA - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha tratto in arresto per Resistenza, Lesioni e Oltraggio a Pubblico Ufficiale, un 40enne residente a Crema, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

La vicenda si è verificata l’altra sera quando, sulla linea d’emergenza 112, è arrivata la segnalazione che una persona in via Toffetti stava cercando di aggredire una donna.

Gli operatori giunti sul posto hanno trovato un uomo in stato di alterazione che stringeva tra le mani un’asta in metallo, urlando ed inveendo contro i presenti ed in particolar modo contro la sua ex fidanzata.

Gli agenti hanno cercato di calmarlo e riportarlo alla ragione ma l’uomo ha iniziato a minacciarli e a insultarli estraendo dalla tasca un coccio di vetro e puntandolo verso di loro.

Per evitare conseguenze peggiori gli operatori, utilizzando lo “spray al peperoncino” in dotazione, lo hanno immobilizzato nonostante l’esagitato tentasse in più occasioni di colpirli con calci e pugni.

Al termine della violenta colluttazione due agenti sono rimasti feriti e costretti a ricorrere a cure mediche riportando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni mentre l’uomo è stato tratto in arresto. Il 40enne è stato associato alle camere di sicurezza del Commissariato e il giorno successivo condotto innanzi al giudice del Tribunale di Cremona per il relativo giudizio direttissimo che ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare.