Cordoglio per il medico Nicola Venturi

CANNETO SULL’OGLIO - Profondo cordoglio per la improvvisa scomparsa di Nicola Venturi, 39 anni, medico diabetologo ed endocrinologo, residente a Parma ma originario di Canneto sull’Oglio. Probabilmente è rimasto vittima di una caduta accidentale nel suo appartamento. E’ stato trovato in bagno, ormai esanime.

Laureato in medicina all’Università di Parma, specializzato in endocrinologia e malattie metaboliche aveva lavorato all’Oglio Po di Casalmaggiore, alla clinica Figlie di San Camillo di Cremona, all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna mentre adesso lavorava all’ospedale di Asola.

Lo scorso anno il dottor Venturi in seguito a un’embolia arteriosa aveva subito un intervento di amputazione di una gamba. Il recupero si era concluso all’ospedale di Bozzolo, da cui era stato dimesso venerdì scorso. Sulla sua pagina Facebook il 7 maggio scorso ha scritto un messaggio con un «grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato»: «Vivere non significa solo respirare. Perché a respirare siamo tutti bravi. Per Pablo Neruda, vivere davvero significa qualcosa di più: significa rinascere. Ogni giorno abbiamo modo di dare un senso nuovo ad ogni cosa, ogni giorno è un giorno buono per ripartire».

Domani dalle 9.30 alle 10.30 l’ultimo saluto all’ospedale di Parma. La salma poi proseguirà per Canneto dove verrà tumulata.