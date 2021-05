Il contagio rallenta: in provincia di Cremona 7 nuovi casi

[I DATI DI OGGI]

CREMONA - Con 32.446 tamponi effettuati è di 505 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con una percentuale in calo all’1,5%. Solo 7 i nuovi casi di contagio in provincia di Cremona. Prosegue la riduzione dei ricoveri: i pazienti nelle Terapie intensive sono 272 (-12) e negli altri reparti 1.453 (-20). È di 17 il numero dei decessi che fa salire il totale da inizio pandemia a 33.495. Per quanto riguarda le province, 149 casi sono stati segnalati a Milano, 133 a Varese, 57 a Como, 45 a Brescia, 37 a Mantova, 28 a Bergamo, 11 a Monza, 7 a Cremona, 4 a Lodi e Lecco e 2 a Sondrio.