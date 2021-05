Macrostruttura del Comune, al via dal primo luglio

VIADANA – Entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio la nuova macrostruttura del Comune di Viadana, approvata nei giorni scorsi dalla giunta guidata dal sindaco Nicola Cavatorta.

Tra i diversi compiti spettanti all’amministrazione comunale vi è quello di creare l’organigramma del municipio. In tal senso, anche a fronte della situazione attuale, la scelta del sindaco e dell’assessore al Personale Romano Bellini è stata quella di creare un organigramma orizzontale, togliendo le due attuali dirigenze con l’intento di parificare gli uffici, strutturandoli con posizioni organizzative di riferimento e, al vertice, il segretario comunale a coordinare.

In quanto ai settori, si è provveduto a una riorganizzazione più funzionale rispetto alla forza lavoro attuale. Si è reso necessario creare un settore che andrà ad accorpare tributi, attività produttive e commercio per potenziare le capacità di riscuotere i crediti pregressi (il commercio e le attività produttive sono state scorporate dall’ufficio tecnico). I settori del personale, della segretaria, del protocollo e dei contratti vengono accorpati all’interno del settore anagrafe e servizi demografici.

Questa riorganizzazione - che va a sostituire l’attuale, varata nel 2019 - permetterà inoltre all’ente locale di risparmiare delle cifre che verranno reinvestite in nuove assunzioni di personale non appena sarà possibile. In tal senso, nel corso delle ultime settimane in Comune si sono registrati gli ingressi di sei nuovi dipendenti (tra cui quattro agenti di polizia locale e la nuova responsabile della ragioneria), oltre alle due assistenti sociali assunte grazie alla collaborazione con l’azienda speciale consortile. Nelle prossime settimane sono previste ulteriori assunzioni, a cominciare dagli amministrativi di categoria C, per le cui posizioni si sono presentati 148 candidati.

“Tutti questi passaggi – spiega l’assessore Romano Bellini – sono stati complicati dal periodo di pandemia e dal blocco dei concorsi. Inoltre, stiamo trovando delle difficoltà anche perché le gare di selezione devono essere effettuate in via informatica”.

Ciò nonostante, il piano assunzioni dell’amministrazione comunale continuerà a procedere spedito: “E' chiaro – continua Bellini – che dal momento che andremo a individuare le figure di categoria C non bisognerà fermarsi, bensì mettersi a lavorare su un nuovo fabbisogno in modo da individuare il prima possibile sia le risorse che il personale per sopperire alle residue mancanze. Ci tengo inoltre a precisare che tutte queste assunzioni sono fuori dai pensionamenti, ovvero sono posti già vacanti che possiamo andare a coprire da subito. Qualsiasi dipendente che nel frattempo andrà in pensione potrà a sua volta essere sostituito”.

“La nuova macrostruttura – aggiunge il sindaco Nicola Cavatorta – intende dare una nuova spinta organizzativa all’ente locale”.