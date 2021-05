Va a farsi un giro all'alba e distrugge una panchina sul Listone

CASALMAGGIORE - Non c’è pace per le panchine in marmo di piazza Garibaldi. Questa mattina, intorno alle 5, un’autovettura è finita contro una delle “sedute” poste lungo l’anello del listone, rompendola. L’autore della manovra è un 53enne di origini albanesi che nella serata di domenica, intorno alle 21, era stato fermato per un controllo da una pattuglia di carabinieri di Casalmaggiore. Dalle verifiche effettuate dai militari, è risultato che la vettura non era assicurata e così è scattato il fermo amministrativo.

L’auto è stata poi affidata all’uomo perché la portasse a casa. Senza poterlo fare, però, ha ripreso il mezzo che gli era stato affidato e portato nel proprio garage privato e ha deciso di andare a farsi un giro alle 5 del mattino, peraltro contravvenendo anche al coprifuoco. Se non che, alla vista in piazza Garibaldi del Radiomobile dei Carabinieri, lo stesso si è fregato da solo, mostrando segni di nervosismo alla guida e azzardando una manovra in retromarcia, peraltro molto pericolosa anche se per fortuna, vista l’ora, in piazza non c’era nessuno: così ha centrato in pieno la panchina. Solo a quel punto i militari sono ovviamente intervenuti, verificando poi la targa e scoprendo la verità.

Un déjà vu del quale i casalesi avrebbero fatto volentieri a meno. E ovviamente un nuovo sequestro per il mezzo dell’uomo, che ha aggravato la sua posizione, dato che a quel punto il Radiomobile ha incrociato i dati e scoperto che si trattava della stessa auto sequestrata poche ore prima.