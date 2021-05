Orti didattici, profumi e colori nel giardino dello Sraffa

CREMA - Peperoni e zucchine, ma anche salvia, timo e rosmarino. Si profuma e si colora il giardino della sede centrale dell'istituto superiore Sraffa, grazie alla collaborazione avviata con l'agrario Stanga di viale Santa Maria. L'intesa è stata siglata di recente dalla dirigente Roberta Di Paolantonio e dal direttore della sede cittadina dello Stanga, Attilio Maccoppi. Ad essere impegnati sono gli alunni del corso tecnico e del corso professionale agrario Stanga e i loro docenti Luigi Salvitti e Saverio Stranges da una parte e dall'altra gli studenti del corso socio-sanitario dello Sraffa della docente Ottavia Zenato, nell'ambito delle lezioni di scienze.

La collaborazione si concentra attualmente sull'iniziativa degli Orti didattici, che lo Stanga sta proponendo in diverse scuole del territorio, con l’obiettivo di creare giardini e orti negli spazi esterni degli edifici scolastici. Gli studenti dello Stanga hanno dapprima preparato adeguatamente il terreno, vangando lo spazio messo loro a disposizione, rastrellando e creando le condizioni per la successiva piantumazione. Nei pressi del cancello d'ingresso sono state collocate le erbe aromatiche, mentre gli ortaggi sono stati piantati vicino all'edificio scolastico. Ora, gli allievi dello Sraffa dovranno occuparsi di tenere pulite le aiuole dalle erbe infestanti e di annaffiare regolarmente l'orto. In cambio, i ragazzi dell'istituto di via Piacenza hanno realizzato e donato dei segnalibro allo Stanga, da regalare durante le loro iniziative.

La collaborazione tra le due nelle attività all'aperto a carattere naturalistico-scientifico-ambientale era iniziata nei mesi scorsi con la messa a dimora di una quercia in ricordo delle vittime della mafia. Nei giorni scorsi è stata posizionata una targa accanto all’albero, che ha un grande valore simbolico, con l’intervento dell’assessore Michele Gennuso.