In provincia di Cremona 24 casi e nessuna vittima

CREMONA - Sono 24 i positivi al Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano vittime. La settimana si chiude con un trend di contagi in calo rispetto a quella precedente: la discesa prosegue da dieci settimane consecutive. In Lombardia con 32.977 tamponi effettuati, sono 711 i nuovi casi, con il tasso di positività in crescita al 2.1% (ieri 1.7%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-4, in tutto 294) che negli altri reparti (-86, complessivamente 1.480). I decessi sono 9 per un totale di 33.471 morti in regione.

I casi di oggi nelle province lombarde: