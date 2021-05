Quarto giorno senza vittime: non succedeva da fine ottobre

CREMONA - Il Coronavirus sta mollando la presa. Oggi è il quarto giorno senza vittime in provincia di Cremona: non succedeva dalla fine di ottobre. Un dato che alimenta la fiducia. Sul territorio cremonese i casi positivi conteggiati oggi, 22 maggio, sono 43. In Lombardia sono 828 i nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 47.376 tamponi effettuati, su un totale di 10.382.386 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Nelle ultime 24 ore sono stati 13 i decessi in regione (ieri 11), che portano il numero delle vittime complessive a 33.462. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 1.566 di cui 298 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 33.552 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 761.498 (+1.628). Gli attualmente positivi in totale sono 35.416 (-805).

I nuovi casi per provincia:

Milano 226,

Brescia 77,

Varese 108,

Monza e Brianza 68,

Como 66,

Bergamo 77,

Pavia 38,

Mantova 40,

Cremona 43,

Lecco 23,

Lodi 7,

Sondrio 18.