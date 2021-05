Disagi sul ponte di ferro per tutto il giorno

CASTELVETRO - Disagi sul ponte a causa dei lavori di Anas, che sta sistemando alcuni tratti e in particolare quelli dei giunti, in vista del passaggio del Giro d’Italia. Il senso unico alternato potrà andare avanti fino alle 18: lunghe colonne e attese. Nel frattempo il comandante della Polizia dell’Unione Bassa Piacentina, Massimo Misseri, informa che giovedì per il Giro il tratto di Padana Inferiore da Castelvetro a Caorso resterà chiuso dalle 13 a mezz’ora dopo il passaggio dell’ultimo corridore (dunque almeno fino alle ore 16). “Fino alle 14.30 - aggiunge Misseri - saranno presidiati ma transitabili solo alcuni attraversamenti: a Castelvetro quello di via Soldati; a Monticelli via Cavalieri, via Dante e via Cattadori; a Caorso via Rovere, via Roma e via Stazione”.