"Mi hanno sparato", ma si è inventata tutto

CREMONA - Una ventenne colombiana, in evidente stato di ebbrezza, si è presentata al Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Cremona questa mattina all'alba, sanguinante, affermando di essere stata ferita da un colpo d'arma da fuoco. In realtà la giovane, in preda all'alcol, si era ferita da sola a un piede dando un calcio a una porta a vetri. Mentre da sola si recava al Pronto soccorso, inoltre, si è messa a suonare i campanelli dei citofoni affermando di essere stata ferita da uno sparo, dichiarazione che ha creato un equivoco poi chiarito dai carabinieri che sono intervenuti.