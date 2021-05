Sergnano, Giuseppe Vittoni nuovo assessore alle Politiche sociali

SERGNANO - "Il sindaco Angelo Scarpelli ha nominato Giuseppe Vittoni nuovo assessore con delega ai Servizi sociali, in sostituzione del dimissionario Luciano Beccaria - comunica la Lista Civica 'Sergnano in Comune' -. Vittoni, attualmente consigliere comunale di maggioranza, aveva già ricoperto l'incarico di presidente della commissione Politiche sociali nel precedente mandato. Il gruppo Sergnano in Comune esprime grande soddisfazione per questa disponibilità pervenuta da un consigliere di grande esperienza amministrativa e augura al neo assessore e a tutta l'amministrazione comunale un buon proseguimento di lavoro".