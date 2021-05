Sicurezza delle banche, accordo Prefettura-Abi

CREMONA - Il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi nella mattinata di ieri, ha sottoscritto congiuntamente al rappresentante dell’Associazione Bancaria Italiana, Marco Iaconis, il nuovo protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela. Obiettivi principali dell’Intesa sono la prevenzione dei furti e delle rapine, nonché la commissione di atti vandalici alle sedi bancarie e gli attacchi ai bancomat. Al tempo stesso viene implementato il contrasto dei crimini informatici e viene rivolta maggiore attenzione alla prevenzione delle truffe nei confronti delle persone di età più avanzata. "L’accordo - sottolinea il prefetto Gagliardi - rappresenta un’ulteriore conferma del rafforzamento della sinergia tra le istituzioni e le categorie di settore connesso ad un potenziamento della reciproca collaborazione tra gli istituti bancari e le Forze di Polizia".