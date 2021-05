Vaccinazioni, gli hub tornano a correre

CREMONA - Vaccinazioni a tutta forza: 2.264 le persone prenotate ieri al centro massivo di CremonaFiere. Tra prime e seconde dosi, è stata una giornata da record, almeno per quanto riguarda il mese di maggio, che aveva vissuto una fase di rallentamento la scorsa settimana, a causa della penuria di forniture. Il punto più basso era stato toccato domenica, con sole 834 somministrazioni. Da lunedì, i numeri sono tornati a risalire, sino al picco di ieri. Per oggi e domani, l’Azienda socio sanitaria territoriale ha confermato altre 1.300 prenotazioni per ognuna delle due giornate. Domenica si dovrebbe scendere a 900.

Buona la performance anche a Soresina. Il centro vaccinale del nuovo Robbiani ha toccato ieri quota 444 dosi programmate, la cifra più alta degli ultimi giorni, dopo le 455 di lunedì.

Più contenuti i numeri a Casalmaggiore, dove ieri i prenotati erano 331. A Crema si è rimasti a quota 900, una cifra costante da qualche giorno. Già oggi, però, i vaccinandi attesi nell’ex Tribunale supereranno quota mille e così sarà anche domani. Fatti due conti, dunque, nella giornata di ieri sono state 3.939 le persone prenotate per la somministrazione. Entro domani, le Asst di Cremona e Crema avranno il quadro della prossima settimana, importante per capire se la risalita, rispetto alla prima metà di maggio, potrà continuare. Già ai primi di giugno dovrebbero arrivare ai centri massivi anche i quarantenni, ieri al primo giorno di prenotazione.