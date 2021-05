Smart contro furgone, 79enne ferito

SONCINO - Incidente al cardiopalma, fortunatamente senza gravi conseguenze, poco dopo le 13.30 nel cuore della zona industriale di Soncino. Un residente 79enne è stato soccorso dalla Croce Verde di Soncino e dovrà essere sottoposto ad accertamenti nel nosocomio Cremasco, ma è rimasto cosciente, pur con contusioni estese, per tutto il tempo. Illeso il concittadino alla guida del furgone. E' successo all'incrocio tra via Primo Maggio, XXV Giugno 1900 e dell'Artigianato.

Un furgonato, che trasportava dei materiali da lavoro nella zona industriale, s'è visto comparire improvvisamente davanti una Smart e il conducente non ha avuto tempo e modo di pigiare sul freno. Violento l'impatto, che ha devastato i due mezzi. L'utilitaria, sbalzata verso la cartellonistica, è letteralmente rimbalzata contro i pali, tornando al centro della carreggiata. Miracolato il trasportatore, uscito illeso. Shock e contusioni per il pensionato alla guida della citycar. La dinamica è attualmente al vaglio dei carabinieri di Camisano che stanno ricostruendo la scena. L'incidente è avvenuto a due passi dalla Carrozzeria Fanelli. Il titolare e i dipendenti si sono messi subito a disposizione per liberare il trafficato snodo commerciale.