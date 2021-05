Ex area Cobra, un parco commerciale tra dubbi e polemiche

CASALMAGGIORE - Qualcosa si muove nell’ex area Cobra, all’angolo tra via Galluzzi e la provinciale Sabbionetana, l’ultimo appezzamento libero del Piano per gli insediamenti produttivi Crocette. L’area, estesa su una superficie di 6.500 metri quadrati, è stata sottoposta a opere di sbancamento e pulizia ed è stata recintata. Inoltre è apparso un cartello in cui vengono indicati lavori per la realizzazione di un parco commerciale. Committente è la F.M. Immobiliare srl di Castiglione delle Stiviere, il progetto è dello studio tecnico Pirotti di Casalmaggiore, l’impresa è la Medini Costruzioni srl sempre di Castiglione.

«Al momento - spiega Giovanni Leoni, vicesindaco, interpellato come assessore all’Urbanistica - l’immobiliare che ha

L’immobiliare che ha acquisito l’area dalla Sinvest (facente capo al gruppo Storti, nda ) ha presentato una richiesta per la realizzazione di una cabina elettrica e ha provveduto a recintare il cantiere

acquisito l’area dalla Sinvest (facente capo al gruppo Storti, nda ) ha presentato una richiesta per la realizzazione di una cabina elettrica e ha provveduto a recintare il cantiere. Ha inoltre presentato all’ufficio tecnico una pratica edilizia per la realizzazione di una struttura prefabbricata a destinazione artigianale-produttiva, con superfici di vendita al massimo di 250 metri quadrati, come oggi prevede il Piano di governo del territorio. Agli atti dello Sportello unico delle attività produttive non c’è altro, per il momento». Leoni aggiunge che «qualunque richiesta venisse presentata, dovrà passare dall’approvazione in consiglio comunale di una variante al piano delle regole e comunque dovrà essere rispettato quanto previsto. In sostanza dovranno essere realizzate delle opere, in termini di monetizzazioni e onerima anche di lavori come i parcheggi e l’illuminazione a spese della proprietà, per un ammontare di 200 mila euro, e dovrà essere depositata una fideiussione per opere aggiuntive, pari a circa 300 mila euro, a beneficio della comunità » . Si tratta di opere per 220mila euro che dovranno risolvere le criticità all’incrocio tra via Guerrazzi, via Roma, via Romani e via del Lavoro e sistemare i percorsi ammalorati in cotto in piazza Turati. Altri 80 mila euro, dovranno essere usati per il commercio di prossimità. «Tutto questo - osserva Leoni - è condizionato al fatto che la variante venga approvata in via definitiva dal consiglio comunale».

L’operazione, com’è noto, ha suscitato un ampio dibattito in consiglio. La prospettiva che possa insediarsi una nuova struttura di vendita o discount ha suscitato in più occasioni la reazione negativa delle minoranze. Il lotto era stato venduto quattro anni fa al gruppo Storti per il corrispettivo di 348mila euro. Poi è avvenuto il passaggio alla F.M. Immobiliare. La vendita dell’area ex Cobra in passato aveva consentito al Comune di completare i lavori di risanamento conservativo del palazzo comunale. Quattro anni fa il Comune saldò un debito di circa 210 mila euro con la Cobra Trasporti che attendeva da anni, dopo aver rinunciato al lotto, di rientrare in possesso dei soldi impegnati. La differenza rispetto ai 348 mila—circa 140 mila euro — era stata utilizzata in parte per continuare il restauro delmunicipio e per il resto era stata dirottata sull’asfaltatura di alcune strade comunali. Con le firme sul contratto definitivo di vendita del lotto, venne messa la parola fine a una vera grana ereditata dalla prima amministrazione Bongiovanni.

Nel 2007 la Cobra aveva deciso di recedere e l’accordoera che il Comune avrebbe restituito i soldi una volta che avesse rivenduto la stessa area. Cosa che però non venne fatta. Il Comune avviò un percorso di collaborazione, indisse tre aste per vendere il lotto, che però andarono deserte, dopodiché l’amministrazione ottenne dal consiglio l’autorizzazione a procedere a trattativa privata a un prezzo prefissato. Fu così che l’area fu venduta.