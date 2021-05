Alla scuola materna: "Mio figlio spintonato dalla maestra"

SPINO D'ADDA - Un genitore di un bimbo che frequenta la materna comunale ha presentato un esposto in procura contro un’insegnante, accusata di aver spintonato suo figlio durante l’attività del gruppo classe. L’episodio, forse non il solo, sarebbe avvenuto nelle scorse settimane. Dell’accaduto sono stati informati sia il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo «Luigi Chiesa» Enrico Fasoli, sia l’ufficio provinciale. Sulla vicenda vige il massimo riserbo. Bocche cucite tra i responsabili della materna spinese. Anche il preside per ora non entra nel merito e non rilascia dichiarazioni. Tutti gli incartamenti raccolti in queste settimane, comprese le testimonianze dell’insegnante e quella del genitore, sono in mano all’ufficio scolastico provinciale, che si occupa dei provvedimenti disciplinari a carico del corpo docente e del resto del personale, e a quello regionale. Al momento, si sa solo che l’insegnante in questione non segue più il gruppo classe di cui fa parte il bambino che, secondo l’esposto del genitore, sarebbe stato spintonato. La maestra, continua comunque a svolgere il proprio lavoro alla materna. Anche in merito all’incarico ricoperto dall’educatrice non sono stati forniti particolari. Si sa solo che non è un’insegnante di ruolo.