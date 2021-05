In tasca coltello di 12 centimetri, denunciato 19enne

CREMA - I Carabinieri della Stazione di Montodine hanno deferito in stato di libertà un 19enne di origini albanesi per porto di armi o oggetti atti ad offendere. La pattuglia, nel corso di un servizio di perlustrazione al territorio, era stata inviata dalla centrale operativa a Crema in Piazza Falcone e Borsellino dove era stato segnalato un gruppo di giovani intenti ad imbrattare la tela ritraente i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Giunti nella piazza, i militari hanno identificato i giovani presenti senza riscontrare alcun segno vandalico. La loro attenzione però è stata subito attirata da un giovane del gruppo che, a differenza degli altri, appariva molto nervoso ed insofferente; durante le fasi del controllo, infatti, al giovane cadeva dai pantaloni un coltello a serramanico di 12 centimetri di lunghezza. I fcarabinieri quindi procedevano all’immediato sequestro del coltello e portavano il 19enne in caserma deferendolo in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.