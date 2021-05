Batte la testa durante l'ora di ginnastica, in ospedale 15enne

CREMA - Infortunio in palestra stamane per un quindicenne che frequenta istituto Galilei di via Matilde di Canossa. Lo studente ha battuto la testa mentre stava svolgendo la lezione di educazione motoria. Fortunatamente per lui non ha riportato gravi traumi. Si è reso comunque necessario l'intervento dell'ambulanza e del medico del 118 inviato dall'ospedale Maggiore. Il ragazzo è stato poi trasferito al pronto soccorso per accertamenti. E l'hanno raggiunto i genitori immediatamente avvisati dal personale scolastico.