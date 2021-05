L'amministrazione piange l'ex vicesindaco Franco Durantini

SAN MARTINO DALL'ARGINE - Lutto in paese per l'improvvisa scomparsa di Franco Durantini, 77 anni, ex vicesindaco. L'uomo, oggi pensionato, è deceduto nel tardo pomeriggio di martedì e la notizia è stata data dal sindaco Alessio Renoldi durante il consiglio comunale che era in corso martedì sera. Durantini fu vice di Renoldi nel mandato 2013-2018 e prima presidente del circolo per anziani 'Incontro' per 10 anni.

"Come Amministrazione Comunale, lo vogliamo ringraziare per tutto quello che ha fatto per noi. E’ stato un onore fare gli amministratori al tuo fianco", ha commentato Renoldi.