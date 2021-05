Annullata l'edizione primaverile de 'Le Invasioni Botaniche'

CREMONA - «Le Invasioni Botaniche», la grande manifestazione a base di fiori, piante e accessori florovivaistici fissata per sabato e domenica nel cuore di Cremona, sospesa alcuni giorni fa dall’amministrazione comunale sulla base di quanto indicato nel precedente Dpcm, non si farà. Per molte ore si era ipotizzato un via libera, sulla base di quanto indicato nel nuovo decreto varato dal Governo nelle scorse ore. In serata, invece, è stata ufficializzata la decisione di segno opposto. Di lì a poco è arrivata la nota ufficiale degli organizzatori. «Le Invasioni Botaniche edizione primaverile, previste sabato 22 e domenica 23 maggio, alla luce dell’ultimo Dpcm (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, ndr) non sono state autorizzate dall’amministrazione comunale di Cremona. Le Botteghe del Centro di Cremona, Confcommercio Cremona, Sgp Grandi Eventi, il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema ringraziano di cuore gli espositori che hanno deciso di aspettare fino alla fine una decisione che non dipende dalla volontà degli organizzatori». L’edizione primaverile delle «Invasioni» salta dunque per la seconda volta a causa dell’emergenza Coronavirus.