Nasce l'Oasi delle Api ai giardini di piazza Roma

CREMONA - Verrà inaugurata giovedì 20 maggio alle 11, in occasione della Giornata mondiale delle api, presso il Giardino Papa Giovanni Paolo II, lato via Guarneri del Gesù, l’Oasi delle api, per iniziativa del Soroptimist Club di Cremona con il patrocinio del Comune di Cremona e la collaborazione di Cremona Urban Bees e di Città Rurale. Saranno presenti la presidente Monica Poli con alcune socie e l’assessore alle Politiche della partecipazione, attenzione alle piccole cose e verde del Comune di Cremona Rodolfo Bona. L’iniziativa si inquadra nel progetto Nazionale del Centenario Soroptimist incentrato sul tema della sostenibilità ambientale, in ricordo delle fondatrici che, proprio 100 anni fa, ad Oakland, in California, si riunirono per salvare una foresta di sequoie, ottenendo il sostegno dall'opinione pubblica.

“La scelta di impegnarci a sostegno delle api – sostiene la presidente del Club di Cremona – vuole sottolineare la piena consapevolezza della necessità di operare sul fronte della tutela ambientale dell’ecosistema, di cui le api sono considerate le sentinelle. La piantumazione, anche in città, di fiori melliferi, rappresenta un segnale di attenzione verso questa specie, oggi sempre più messa in pericolo dall’utilizzo di fertilizzanti, pesticidi ed altri prodotti fitosanitari.”