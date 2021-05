Un anno di pandemia raccontato in un videoclip

VIADANA - Otto minuti di videoclip per raccontare un anno di pandemia e sostenere la campagna vaccinale e la ripresa economica e della normale vita di tutti i giorni: lo stanno realizzando i giovani del Rotaract Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, in collaborazione con l'omonimo Rotary e l'Inner Wheel. Dopo aver effettuato riprese in piazza a Pomponesco, nel centro storico di Sabbioneta e all'interno dell'ospedale Aragona di San Giovanni in Croce, lo scorso week end la troupe della società di produzione GlobalPix è stata impegnata in piazza Manzoni a Viadana, per una mattinata trasformata in set con attori protagonisti i giovani soci del Rotaract e qualche amico.

«L'idea era partita a dicembre del 2020, ma a causa delle restrizioni per il Covid abbiamo dovuto posticipare l'inizio delle riprese», racconta Christian Soldi, presidenti del Rotaract. «L'obiettivo del nostro videoclip, dal titolo 'Il coraggio di scegliere', è soprattutto quello di sostenere la campagna vaccinale nei confronti della popolazione più giovane, senza però dimenticare le sofferenze che il virus ha causato e il grande impegno del personale sanitario». In piazza Manzoni a Viadana la troupe ha girato alcune scene che rappresenteranno la ripresa dopo la pandemia, con persone sedute per un caffè o un aperitivo (al bar Centrale), altre che escono con un goloso cono appena acquistata (dalla gelateria Manzoni), due amici e una coppia che passeggiano dopo aver fatto shopping.

«Oltre ai nostri soci, nel videoclip ci sarà anche una partecipazione straordinaria», rivela Soldi, «il noto attore amatoriale casalasco Erminio Zanoni, in un ruolo che non riveliamo per non rovinare la sorpresa». Soldi ci tiene a precisare che tutta la lavorazione del cortometraggio è stata e viene effettuata nel pieno rispetto delle norme anti Covid, con attori e operatori sottoposti a tampone rapido. Per terminare il filmato, mancano ancora alcune riprese a Casalmaggiore e poi, dopo il montaggio, tutto sarà pronto per la pubblicazione. «Contiamo di far debuttare il videoclip sui canali online social ai primi di giugno», anticipa Soldi, ringraziando i Comuni di Viadana, Pomponesco, Sabbioneta e Casalmaggiore per la collaborazione. Vincenzo Corbisiero e Chiara Chizzini, rispettivamente presidenti del Rotary e dell'Inner Wheel, ringraziano invece l'Aragona, la Padana Soccorso e la GlobalPix: «Che produce cortometraggio gratuitamente mettendo in campo operatori e costosissime apparecchiature».