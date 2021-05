Scontro tra auto, due donne ferite: non sono gravi

PESSINA CREMONESE - Incidente tra due auto all'altezza dell'incrocio tra la provinciale 28 e la strada di accesso al paese, verso le 7.30 di stamattina. Due donne sono rimaste ferite fortunatamente in modo non grave: una 30enne di Ostiano a bordo di una Lancia Ypsilon e una 24enne di Pessina Cremonese a bordo di una Audi A4. Sul posto due ambulanze della Cremona Soccorso di Vescovato e della Croce Verde, un'auto medica, vigili del fuoco e polizia stradale di Casalmaggiore per i rilievi.