Raccolta alimentare, 8 quintali di solidarietà

SPINO D'ADDA - «Una risposta che nemmeno noi ci attendevamo fosse così imponente, davvero grazie a tutti gli spinesi». Così Giorgio Danelli, presidente del Gruppo vita, commenta il record raggiunto dalla raccolta alimentare per le famiglie bisognose che si è tenuta nel fine settimana: fatti i conti e pesate le donazioni, ben 824 chilogrammi di prodotti non deperibili e a lunga conservazione. Fondamentale la collaborazione del Conad, davanti al quale i volontari dell’associazione hanno organizzato la raccolta. «Ci hanno garantito anche la logistica, fornendo mascherine, guanti, cartoni e altro – spiega Danelli – rendendo possibile questo straordinario risultato. Un continuo via vai di persone che si fermavano a lasciare un pacco di pasta, una confezione di biscotti e altri prodotti. Durante la giornata abbiamo dovuto continuamente organizzare viaggi dal supermercato al magazzino per depositare la merce. I cartoni si riempivano con grande velocità».

Tra gli alimenti più gettonati pasta e riso (252 chilogrammi), passata di pomodoro e altre conserve (131 chilogrammi), 91 litri di latte, 73 chili di biscotti e molto altro. Sono stati anche acquistati dagli spinesi prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale, da lasciare poi ai volontari. «Adesso va organizzata la distribuzione – aggiunge Danelli –: agiremo su due fronti. Il primo ci vedrà collaborare con la Caritas parrocchiale, che ha già un elenco di famiglie bisognose a cui destinare parte dei proventi della raccolta sotto forma di pacchi alimentari. Nell’altra direzione saremo insieme ai volontari della protezione civile comunale». La rete di distribuzione a chi si trova in difficoltà economiche verrà dunque curata dai volontari del Gruppo vita insieme a quelli della protezione civile. Faranno anche riferimento agli elenchi dei Servizi sociali del Comune. Se ci fossero famiglie o persone sole in condizioni di bisogno, possono chiedere un pacco alimentare chiamando l’associazione al numero 392-7411888. Nei gironi scorsi, il Gruppo vita ha ricevuto un altro aiuto. La minoranza di Progetto per Spino ha deciso di devolvere il proprio gettone di presenza dello scorso anno.