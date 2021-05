Classe in quarantena, saltano le prime comunioni

SAN GIOVANNI IN CROCE - Classe in quarantena, niente prime comunioni a San Giovanni in Croce. Il rinvio del sacramento riguarda 17 alunni della quarta della scuola primaria di San Giovanni. I bambini sono residenti a San Giovanni, Solarolo Rainerio, Casteldidone e Voltido.

La messa si sarebbe dovuta tenere domenica 16 maggio in chiesa a San Giovanni per i bambini che vivono nelle parrocchie che fanno parte dell'Unità pastorale Monsignor Barosi. Il parroco e moderatore don Diego Pallavicini, avuta notizia dei 14 giorni di isolamento domiciliare, ha preso atto e rinviato il tutto. Al momento la nuova data non è ancora stata comunicata.