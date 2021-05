Hub a Bozzolo, garantite cinque linee vaccinali

BOZZOLO - Le associazioni dei medici di famiglia, FIMMG Mantova e Snami Mantova, prendono posizione in favore dell'Hub vaccinale di Bozzolo. Nel comunicato congiunto, con alcune note particolarmente polemiche, viene scritto: "In tutte le regioni si alza il 'grido di dolore' dei principali attori da sempre di ogni campagna vaccinale (noi MMG) che 'dopo aver dato la piena

disponibilità a contribuire alla campagna vaccinale, ricevono le dosi con il contagocce, quasi senza preavviso, e hanno poche ore di tempo per programmare la somministrazione ai loro assistiti, prima che il preparato scada'. Come sezione IML Mantova (Iniziativa Medica Lombarda) siamo in grado di garantire, presso il centro vaccinale identificato a Bozzolo, la sussistenza di 5 linee vaccinali attraverso la turnazione dell'attività di medici soci e non soci, oltre alla presenza di personale infermieristico e amministrativo dedicato, chiediamo quindi il riconoscimento a IML e ai suoi numerosi medici soci presenti nella Ats Val Padana della possibilità di prendere parte attiva nel più breve tempo possibile alla campagna vaccinale organizzata da Regione Lombardia. Finalmente, unica nota positiva, l'approvazione del cosiddetto 'scudo penale': situazione in cui tutti i sanitari sono compresi, non solo gli ospedalieri. Si pensi a tutte le persone che sono state seguite a casa e che abbiamo curato con il poco che avevamo, senza avere spesso a disposizione nemmeno l'ossigeno".