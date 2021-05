Campo sportivo di Vicomoscano, sì al restyling

VICOMOSCANO (CASALMAGGIORE) - L’Associazione Sportiva Vicomoscano, guidata dal presidente Massimo Decò, intende realizzare un importante restyling generale del campo sportivo, di proprietà del Comune ma gestito dal sodalizio della frazione, e ha già ottenuto dalla giunta il beneplacito. L’esecutivo comunale ha infatti riconosciuto il «valore pubblico e sociale» dell’ipotesi progettuale, che riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione delle strutture, infrastrutture e attrezzature sportive esistenti.

Anche la commissione edilizia ha dato semaforo verde all’operazione. Nella relazione tecnica redatta dall’architetto junior Dario Cavalli, incaricato dalla società sportiva, sono elencati gli interventi

L'intervento si rende necessario anche per una maggiore sicurezza della zona frequentata dai bambini delle scuole durante gli intervalli

previsti per effettuare le migliorie. Ad esempio è prevista la rimozione dei 4 pali in ferro dell’illuminazione del campo da calcio, ormai deteriorati da corrosione e ruggine ed in precario stato con l’installazione successiva di nuovi fari di illuminazione con tecnologia a led. Prevista la demolizione della porzione nord delle gradinate e la realizzazione di un camminamento pedonale pavimentato per il futuro accesso a una nuova palazzina spogliatoi. Un intervento che «si rende necessario anche per una maggiore sicurezza della zona frequentata dai bambini delle scuole durante gli intervalli». Previsti il rifacimento totale del campo da calcio a 7 e la realizzazione di una pavimentazione-solettone nella zona retrostante il fabbricato principale e il gazebo in legno. In programma anche l’ampliamento del campo in sabbia da beach volley/tennis, che non sarà più coperto con copertura pressostatica nella stagione invernale e sarà realizzato un nuovo campo da paddle. «Queste lavorazioni - annota il tecnico - hanno carattere di assoluta urgenza, in quanto il rifacimento con risemina del manto erboso del campo da calcio deve essere fatto entro il mese di giugno, in modo da avere il prato pronto per il prossimo mese di settembre/ottobre».

Durante i lavori verranno messe a disposizione degli alunni della scuola le restanti aree coperte e scoperte dell’associazione. Nella seconda fase si prevede la costruzione di una nuova palazzina spogliatoi a due piani e campo da paddle (lo sport praticato con racchetta e palla). Sulla copertura sarà installato un impianto fotovoltaico per la gestione ottimale dei consumi dell’impianto idricotermico-sanitario. Tutte le spese sono a carico dell’A.S. Vicomoscano.