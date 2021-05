Nessuna vittima e 30 nuovi positivi in provincia

CREMONA - In provincia di Cremona, nelle ultime 24 ore, si registrano 30 nuovi casi di positività al Coronavirus, ma soprattutto nessuna vittima. Si conferma la tendenza al ribasso dei numeri, grazie anche alla massiva campagna vaccinale in atto.

Sono 796 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.385 tamponi effettuati, su un totale di 10.142.990 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 18 i decessi (ieri 22) in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 33.347. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 2.053 di cui 382 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.079 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 753.628 (+990). Gli attualmente positivi in totale sono 38.514 (-212). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 247, Brescia 105, Varese 35, Monza e Brianza 95, Como 43, Bergamo 81, Pavia 45, Mantova 40, Cremona 30, Lecco 36, Lodi 7, Sondrio 10. (ITALPRESS)