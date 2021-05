Beccato alla guida con patente revocata, auto di lusso sequestrata

CREMONA - Continuano i controlli alla circolazione stradale da parte dei carabinieri della Compagnia di Cremona. Nei primi giorni di maggio, infatti, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Robecco d’Oglio hanno ritirato tre patenti di guida, di cui due contraffatte, deferito tre persone alla Procura della Repubblica di Cremona e segnalato due persone alla Prefettura di Cremona.

In due occasioni i militari si sono trovati davanti a patenti contraffatte. In entrambe i casi, i due autisti, fermati alla guida dei rispettivi mezzi, mostravano ai militari un titolo di guida rilasciato da autorità straniere, in un caso belga e nell’altro romena. Insospettiti, i carabinieri addetti al controllo hanno avviato le ricerche e la collaborazione con le autorità straniere ha consentito di accertare la non autenticità delle patenti. Il terzo denunciato è invece un 40enne cremonese, convivente, operaio e pregiudicato, che durante un controllo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, durante l’azione di controllo, i militari rinvenivano un grammo di cocaina ed uno di hashish nascosti addosso al fermato. Oltre alla denuncia a piede libero, all’uomo è stata anche ritirata la patente di guida.

Infine, i carabinieri di Robecco d’Oglio hanno segnalato alla Prefettura di Cremona e posto sotto sequestro amministrativo l’auto di lusso di un 60enne residente a Robecco d’Oglio, divorziato e pregiudicato che, nonostante avesse il titolo di guida revocato, guidava indisturbato la sua auto.