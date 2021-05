I vaccini scarseggiano e l'hub di Bozzolo non parte

BOZZOLO - Se don Primo Mazzolari è ricordato come «la tromba dello Spirito Santo in val Padana», il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio passerà alla storia come il megafono di questa terra di confine che si sente trascurata dalla Regione Lombardia in tema di sanità e non solo. Nell’occhio del ciclone, ancora una volta, c’è la telenovela dell’hub vaccinale. Torchio ha un diavolo per capello e, come spesso gli accade, affida ai social il suo pensiero critico, al limite dell’indignazione.

Parliamo di un politico navigato, rimasto democristiano nel Dna, collocato nel centrosinistra tanto per essere chiari: «L’assenza di materia prima, e mi riferisco ai vaccini, fa sì che non si possano attivare i centri anche nell’Oglio Po mantovano. Un dato di fatto contro il quale possiamo fare poco, difficile da contrastare, quindi siamo costretti a subire. Proprio venerdì mattina — aggiunge il sindaco di Bozzolo — mi sono recato all’hub di Cremona e in effetti ho riscontrato che era mezzo vuoto, a dimostrazione che quello che ci è stato comunicato dall’azienda è vero. Comunque, nel caso in cui le dosi dovessero arrivare, noi siamo pronti».



A questo punto Torchio mette il dito nella piaga, anzi il coltello, e lo rigira nella carne che gronda sangue.

«Da 50 giorni ho in tasca l’autorizzazione per aprire l’hub vaccinale all’ospedale di Bozzolo firmata dall’azienda sanitaria. È rimasta lettera morta e non è mai successo nulla. Da 15 giorni, inoltre, ho un’autorizzazione analoga per l’hub vaccinale al palasport. Duemila metri quadrati coperti con parcheggi per quattromila metri quadrati. Meglio di così cosa si può trovare?

Non è possibile fidarsi ancora di persone e in particolare di amministratori che non mantengono la parola

Siamo in una zona di confine, baricentrica, a metà strada tra Mantova e Cremona che distano una trentina di chilometri. A questo punto — sottolinea con una punta di amarezza — sono scettico, non è possibile fidarsi ancora di persone e in particolare di amministratori che non mantengono la parola. La macchina organizzativa, i medici di base sono pronti a entrare in azione, ma tutto tace». Non è la prima volta che il sindaco interviene in modo energico per denunciare l’abbandono dell’Oglio Po. Anche un mese fa aveva ribadito la disponibilità di sei automezzi per trasportare i cittadini, della stazione ferroviaria sulla linea Mantova-Milano e anche dell’eliporto dov’era atterrato Papa Francesco. Insomma, almeno sulla carta manca nulla, a parte la volontà politica di pigiare il tasto «start». Se Bozzolo piange, Viadana non ride, ma non si strappa nemmeno le vesti. Passiamo da una giunta di centrosinistra (Torchio) a una di centrodestra (Nicola Cavartorta) e dunque i termini e le posizioni, trattandosi di Regione Lombardia, sono diversi. Con una nota ufficiale il sindaco viadanese ha fatto il punto sul suo hub. «Il parere igienico sanitario favorevole di Ats è stato espresso, grazie all’ufficio tecnico comunale stiamo provvedendo anche a una parte degli allestimenti come ci è stato richiesto durante il sopralluogo al MuVi di questa settimana. Il problema della carenza di vaccini è un altro paio di maniche, ma so che stanno provvedendo. L’Asst di Mantova sta lavorando per l’organizzazione. Le associazioni di volontariato - conclude Cavatorta - ci hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio, così come gli studenti delle scuole superiori». Bozzolo e Viadana, così vicine e così lontane quando si tratta di vaccini e di sanità.