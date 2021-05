Cremona in piazza: flash mob a sostegno del Ddl Zan

CREMONA - “Non un passo indietro”. È lo slogan che ha scandito il flash mob andato in scena nel pomeriggio nel cortile dell'Arci di via Speciano a sostegno del ddl Zan, il disegno di legge anti-omofobia. All'iniziativa, organizzata da Arcigay Cremona La Rocca e Comitato Cremona Pride, ha partecipato anche l'assessore comunale alla Cultura, Luca Burgazzi, che ha dichiarato: “Siamo in piazza per sostenere il ddl Zan, affinché venga approvato rapidamente. Sui diritti non c'è il tempo di fare passi indietro. Parlare di diritti e di queste tematiche risulta fondamentale per la ripartenza del Paese”.

Foto e riprese: FotoLive - Jonathan Toto