In provincia di Cremona 52 positivi in 24 ore

CREMONA - In provincia di Cremona si sono registrati 52 positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 1.154 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, a fronte di 48.952 tamponi effettuati, su un totale di 10.110.605 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il tasso di positività è in leggero calo al 2,3% (ieri 2.6%). Scende ancora il numero di ricoverati nelle terapie intensive (-21) e nei reparti (-92). Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 2.159 di cui 390 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.177 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 752.368 (+1.095). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 22 i decessi (ieri 23) in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 33.329. Gli attualmente positivi in totale sono 38.726 (+37).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: