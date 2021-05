VIADANA – Brusco stop sugli hub di Bozzolo e Viadana. I vaccini scarseggiano: è questa la motivazione per cui non si potranno avere dei centri vaccinali nell’Oglio Po come richiesto dai sindaci. Tanto hanno fatto, soprattutto i primi cittadini di Bozzolo e Viadana, per riuscire ad avere le autorizzazioni e l’agibilità delle strutture, ma il loro impegno non è bastato a raggiungere il risultato sperato. I cittadini della zona se vorranno vaccinarsi dovranno continuare ad andare a Cremona. La sentenza è arrivata dall’azienda sanitaria chiarendo che l’impossibilità di avere degli hub locali arriva, per l’appunto, dalla mancanza di vaccini. “L’assenza di materia prima, e mi riferisco ai vaccini, fa sì che non si possano attivare i centri anche nell’Oglio Po mantovano – ha detto il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio –. Un dato di fatto contro il quale poco possiamo fare, tanto meno lo possiamo contrastare, lo possiamo per ora solo subire. Ieri mattina mi sono recato all’hub di Cremona e in effetti ho riscontrato che il centro era mezzo vuoto, a dimostrazione che quello che ci è stato comunicato dall’azienda è vero. Comunque, nel caso in cui le dosi dovessero arrivare, noi siamo pronti”.

In proposito il sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta, ha diffuso in mattinata una nota: “Il parere igienico sanitario favorevole di Ats è stato espresso, grazie all' ufficio tecnico comunale stiamo provvedendo anche a una parte degli allestimenti come ci è stato richiesto durante il terzo sopralluogo al MuVi avvenuto questa settimana, sul problema carenza vaccini è un altro paio di maniche ma so che stanno provvedendo, Asst Mantova sta lavorando per l' organizzazione. Le associazioni di volontariato ci hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio così come gli studenti delle scuole superiori".