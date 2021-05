Furto lampo al colorificio Guerreschi, bottino ingente

VESCOVATO - Furto al colorificio Guerreschi di Vescovato nella notte tra giovedì e ieri. I ladri, quattro in tutto, prima hanno effettuato un sopralluogo per visionare il materiale presente all'interno del punto vendita e smontare le targhe della ditta di fronte per poi utilizzarle sui loro mezzi. Alle 4.20 è stato messo a segno il colpo. Dopo aver scassinato la porta d'ingresso hanno rubato utensili, pulivapor, saldatrici e compressori. Un furto lampo, di soli due minuti. Il titolare Walter Guerreschi che abita lì vicino è arrivato in pochi istanti, ma i malviventi se ne erano già andati. Bottino ingente.