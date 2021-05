Anziano pescatore scivola nel Chiavenna, i Cc lo salvano

CAORSO - Intervento di soccorso questa mattina attorno alle 10 per un anziano scivolato nel torrente Chiavenna nei pressi del ponte del centro storico. Si tratterebbe di un pescatore che era sulla riva. Fortunatamente alcune persone nelle vicinanze hanno subito allertato i soccorsi. L’uomo, che non riusciva più a muoversi, è stato tratto in salvo e soccorso dai carabinieri di Caorso. Le sue condizioni non sono gravi. Inizialmente allertati anche i pompieri.