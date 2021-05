In provincia di Cremona un morto e 42 positivi

[LA TABELLA CON I DATI ODIERNI]

CREMONA - Rallenta la morsa del Covid in Lombardia. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 44.005 tamponi processati, sono 1.160 i nuovi positivi (il rapporto contagi tamponi è al 2,6%). I casi in provincia di Cremona sono 42. Prosegue il lento calo dei ricoverati nelle Terapie intensive: 411 (-6). Più marcata la diminuzione degli ospedalizzati negli altri reparti: 2.251 (-100). Nelle ultime 24 ore i decessi in Lombardia sono stati 23 (uno in provincia di Cremona), dato che porta il totale complessivo delle vittime a 33.307 dall’inizio della pandemia.



I nuovi casi per provincia: Milano: 298; Bergamo: 129; Brescia: 148; Como: 111; Cremona: 42; Lecco: 38; Lodi: 10; Mantova: 49; Monza e Brianza: 67; Pavia: 55; Sondrio: 52; Varese: 125.

IN ITALIA - Sono invece 182 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 201 di ieri. 298.186 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore . Ieri i test erano stati 287.026. Il tasso di positività è del 2,5%, stabile rispetto al 2,8% di ieri. Sono 1.860 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 33 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 99 (ieri 81). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 13.050 persone, 558 meno di ieri.

Italia tutta gialla tranne la Valle d'Aosta che resta arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio. Passano in area gialla le Regioni Sicilia e Sardegna. Resta in area arancione la Valle d'Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.