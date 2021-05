«Al Cremasco più di 2 milioni per il fotovoltaico»

CREMA - “Più di 2 milioni di euro per il cremasco, a fronte di un finanziamento complessivo regionale di 20 milioni. Significa che più del 10% delle risorse sono state aggiudicate dai comuni cremaschi. Come? Facendo squadra attraverso Consorzio.It, la società pubblica dei comuni. È così che si vincono i bandi. Insieme! E lo sarà sempre di più nei prossimi anni, anche per le risorse del Pnrr. Ed è così che si favorisce uno sviluppo sempre più sostenibile. Un grande risultato per il territorio e per i cittadini”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, in merito all’approvazione degli elenchi delle domande ammesse, relative al bando AxEL, i contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali.